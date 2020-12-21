Санкт-Петербург, , 15:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение об объявлении четверга, 31 декабря 2020 года, выходным днём. Об этом он сообщил 21 декабря на рабочем совещании с членами городского правительства.

Девушки на катке в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Таким образом для сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга рабочий день с четверга, 31 декабря, переносится на субботу, 26 декабря. Руководителям всех организаций, расположенных на территории города, также рекомендовано предоставить своим работникам выходной день 31 декабря.

«Год был очень трудный. Надо дать возможность людям отдохнуть в новогодние праздники в кругу семьи. Самое безопасное — встречать Новый год дома», — объяснил глава города мотивы принятия такого решения.

Напомним, власти Ленинградской области также решили сделать 31 декабря выходным днём. По решению губернатора Александра Дрозденко, он будет выходным днем для бюджетников, однако им придется поработать в субботу, 26 декабря.

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