Москва, , 15:04 — REGNUM Свыше десяти препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России за период пандемии. Об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 21 декабря в интервью телеканалу «Россия-24».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Он отметил, что речь идёт об очень коротком промежутке времени, и на его памяти такое произошло впервые.

В ряде регионов, добавил министр, наблюдается нехватка препаратов для лечения COVID-19 в амбулаторных условиях. Это можно объяснить несвоевременной доставкой препаратов в регионы.

«Да, законтрактовали весь объем, но развести везде не успели», — сказал Мурашко.

Он добавил, что для пациента не важны причины задержки, потому есть требование к очень быстрой работе цепочек.