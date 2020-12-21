Красноярск, , 15:00 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае коронавирус выявили у 331 человека, за весь период — у 43 246. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в краевом оперативном штабе.

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Выздоровели 416 пациентов. Общее число выздоровевших в регионе — 36 666 человек.

За сутки в Красноярском крае скончались 16 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция», за весь период — 1509.

Напомним, 20 декабря в регионе было зарегистрировано 330 случаев заражения коронавирусом.

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