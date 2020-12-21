Москва, , 15:00 — REGNUM Вопрос об оптимизации числа чиновников, а также повышения прозрачности и эффективности их деятельности активно обсуждается на уровне правительства России, экспертного и научного сообщества последние два десятка лет, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры ГМУ РЭУ им. Плеханова Максим Соколов.

«Доклад ВШЭ «Ответ на вызовы цифровизации: госуправление, основанное на данных, «штабная» модель управления и структурный маневр в численности госслужащих» весьма интересен, но следует понимать, что цифровизация является лишь одним из направлений модернизации системы госуправления.

Внедрение информационных технологий безусловно является одним из инструментов, способных обеспечить оптимизацию численности, однако требуется учитывать множественные причины текущего положения дел.

Так, плавное увеличение числа государственных и муниципальных служащих, а также работников подведомственных учреждений, тесно связано с необходимостью решения проблемы занятости, особенно на региональном и местном уровнях.

При снижении предпринимательской активности и вынужденной оптимизации расходов крупного бизнеса в условиях непрерывных экономических кризисов, преимущественно лишь государство выступает надежным работодателем, что зачастую идет в ущерб эффективности системы управления.

Также и регулярное реформирование органов власти приводит к объединению не только функционала, но и переводу гражданских служащих в укрупненное ведомство, что демонстрирует пример Минэкономразвития России. В случае функционального разделения ведомств также может происходит увеличение госаппарата.

Как следствие, регулярные реформы не всегда будут способствовать рационализации численности чиновников, что требует дополнительных «настроек» в данном направлении.

Если говорить об усилении профильных и аналитических функций в центральных аппаратах федеральных органов исполнительной власти, то это влечет рост затрат на подготовку/переподготовку кадров, установку и модернизацию оборудования, закупку и обслуживание программного обеспечения.

Насколько эти затраты своевременны в условиях кризиса следует детально просчитывать.

Также возникнет вопрос о трудоустройстве высвободившихся кадров с учетом того, что федеральные и муниципальные служащие — это люди, привыкшие к определенной специфике труда, весьма отличной от того же коммерческого сектора.

Безусловно, цифровизация в перспективе позволит минимизировать рутину, обеспечит усиление прогнозных и аналитических функций госаппарата, но процесс этот длительный и требует очень тщательной поэтапной организации, мониторинга и оценки эффективности.

Выводы авторов доклада абсолютно логичны и актуальны — системе госуправления необходимо обеспечить приведение численности гражданских служащих в соответствие с реальными целями, задачи и функционалом, где особое место отводится вопросам цифровизации.

Вместе с тем данная работа требует дополнительных и весьма значительных ресурсов, прогнозная оценка которых пока не проводилась.

Как сообщало ИА REGNUM, численность государственных служащих в России должна быть оптимизирована в соответствии с реально осуществляемыми функциями, считают эксперты ВШЭ.

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