Саратов, , 15:11 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 21 декабря число летальных исходов среди пациентов с коронавирусом возросло до 357 случаев. За сутки скончались еще шесть пациентов. Жертвами заболевания стали две женщины и четверо мужчин. Об этом сообщает облминздрав.

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Возраст погибших от 39 до 68 лет. 39-летний мужчина страдал эпилепсией. Течение заболевания осложняли также почечная, церебральная и сердечно-сосудистая недостаточности. Лечение женщин осложнялось нарушениями сердечного ритма, углеводного обмена и патологиями щитовидной железы. 50-летний, 59-летний и 68 летний мужчины страдали ишемической болезнью сердца, стенозирующим атеросклерозом коронарных артерий, перенесенным инфарктом миокарда и рядом других сопутствующих заболеваний.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по информации на 21 декабря, коронавирус выявили у 32 612 человек. Всего выздоровели с начала пандемии 28 023 человека, за сутки — 299 пациентов.

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