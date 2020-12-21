Стокгольм, , 14:58 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен не исключает, что страна может закрыть границу с Данией, где была обнаружена новая мутация коронавируса. Однако первым шагом будет принятие решения о запрете на выезд из Великобритании. Об этом сообщила 21 декабря новостная служба Sveriges Radio.

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»Мы, конечно, готовы принять необходимые меры», — заявил Лёвен.

Напомним, что обнародовать решение о закрытии границ с Великобританией министр внутренних дел Швеции Микаэль Дамберг пообещал в течение 21 декабря. В настоящее время рейсы между странами осуществляются в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, с призывом закрыть границу с Данией обратился к шведским властям у себя в Facebook лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон.

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