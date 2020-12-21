Лондон, , 14:52 — REGNUM В многопользовательской аркаде Fall Guys: Ultimate Knockout появился костюм популярного стримера Тайлера «Ninja» Блевинса. Об этом сообщалось 20 декабря на официальной странице проекта в Twitter.

https://twitter.com/FallGuysGame/status/1340626462987210752

Костюм стримера будет стоить две короны: одна за верхнюю часть и одна за нижнюю. Разработчики игры ожидают, что в ближайших матчах все геймеры будут использовать этот облик для своих персонажей.

Напомним, костюм Ninja появился в Fall Guys в рамках масштабной «битвы брендов». В этой акции различным компаниям и знаменитостям нужно было сделать пожертвование в благотворительную организацию SpecialEffect.

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