Стокгольм, , 14:57 — REGNUM Специалисты Шведского института оборонных исследований (FOI) выявили новую угрозу общественной безопасности, принимающую форму так называемый «правого экстремистского экофашизма». Об этом сообщила газета Fria Tider.

В своем докладе «Экофашизм — исследование пропаганды в цифровой среде» специалисты FOI попытались проанализировать «пропаганду экофашизма», изучив порядка 1 000 изображений, циркулирующих в социальной сети Telegram.

Согласно данным исследователей, экофашизм, прежде всего, связан с проблемой перенаселения из-за иммиграции. Экофашисты хотят сократить население Земли, чтобы достичь баланса в экосистеме, утверждается в докладе FOI.

«Мы провели тематический анализ чуть более 1000 изображений из службы обмена сообщениями Telegram. Анализ показывает, что в экофашистской пропаганде преобладают утопические изображения красивых пейзажей и людей, живущих простой жизнью в нетронутой природе, часто со вставленными древнескандинавскими или национал-социалистическими символами. Сильно романтизированные образы вооруженных людей в масках в естественной среде обитания, а также призывы к насилию — в основном обычное явление», — говорится в докладе.