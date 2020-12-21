Уфа, , 14:53 — REGNUM Бывшего начальника почтового отделения обвинили в присвоении денег и подделке документов в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, с 2017 года по 2020 год 38-летняя обвиняемая работала руководителем почтового отделения в Бижбулякском районе. Следователи считают, что она подделывала документы и получала дивиденды нефтяных компаний, переводы, пособия по безработице, которые причитались другим гражданам на сумму более 610 тысяч рублей.

По версии следствия, обвиняемая также присвоила деньги организации на сумму около 270 тысяч рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, присвоения в крупном размере и подделки документов. Свою вину женщина признала и возместила причиненный вред на сумму свыше 700 тысяч рублей.

Сообщается, что материалы уголовного дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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