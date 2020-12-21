Томск, , 14:46 — REGNUM Вакцинация педагогов от COVID-19 стартовала в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 декабря в региональной администрации.

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Первыми будут вакцинированы учителя школ, воспитатели детсадов, томские педагоги учреждений допобразования, преподаватели Сибирского государственного медуниверситета, а также сотрудники образовательных учреждений северных муниципалитетов — Александровского района и Стрежевого.

В городе Томске работают пять прививочных кабинетов. В районах прививки будут делать на базе районных больниц.

Напомним, в Томской области прививочная кампания от коронавируса началась 11 декабря. В регион поступило 1600 доз вакцины «Спутник V».

По данным областных властей, в регионе от COVID-19 привито уже 623 медика.

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