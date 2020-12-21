Москва, 21 декабря 2020, 14:44 — REGNUM В России на регулярной основе ведётся отбор материала от больных COVID-19, чтобы выявить возможные мутации коронавируса. Все собранные образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 21 декабря.
В Роспотребнадзоре, комментируя информацию о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании, подчеркнули, что «мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учёными Великобритании выявили новой мутации коронавируса на территории Соединённого Королевства. По предварительным данным, он распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.
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На сегодня мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании, был выявлен также в Австралии, Нидерландах, Дании, а в Италии у вернувшегося из Великобритании гражданина.