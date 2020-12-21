Москва, , 14:44 — REGNUM В России на регулярной основе ведётся отбор материала от больных COVID-19, чтобы выявить возможные мутации коронавируса. Все собранные образцы поступают в референс-центр по мониторингу Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека 21 декабря.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает детально изучать генетические изменения нового коронавируса, способные потенциально влиять на возможность идентификации возбудителя, лечения и профилактики COVID-19», — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре, комментируя информацию о новом штамме коронавируса, выявленном в Великобритании, подчеркнули, что «мутации ожидаемы для вирусов и чаще всего являются просто нейтральными региональными маркерами, полезными для отслеживания контактов».

«Наблюдаемые мутации редко влияют на вирусную приспособленность и почти никогда не влияют на клинический исход, но детальные эффекты этих мутаций ещё предстоит полностью определить», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что учёными Великобритании выявили новой мутации коронавируса на территории Соединённого Королевства. По предварительным данным, он распространяется значительно быстрее, однако предположения о более высокой летальности коронавируса не подтвердились.

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На сегодня мутировавший вариант SARS-CoV-2, который в сентябре 2020 года зафиксировали в Великобритании, был выявлен также в Австралии, Нидерландах, Дании, а в Италии у вернувшегося из Великобритании гражданина.