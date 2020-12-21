Чебоксары, , 14:43 — REGNUM В Чувашии в декабре предстоящую декаду будет в среднем на два градуса холоднее обычного. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Оставшиеся десять дней до нового года не ожидается значительного изменения температуры, при этом осадки прогнозируются обильные, и сугробы могут вырасти на 10 — 12 сантиметров. Сегодня, 21 декабря, в Чувашии идут снегопады, большей частью — в северных районах.

23 — 25 декабря осадки прекратятся, температура будет −9…−14 градусов, а в выходные дни, 26 — 27 декабря, атлантический циклон принесёт снегопады, метели, порывистый ветер и повышение температуры до −3…−8 градусов мороза. По предварительным данным, за выходные дни в Чебоксарах может выпасть треть месячной нормы влаги.

По расчётам синоптика-любителя, год завершится солнечной и морозной погодой, доходящей до — 20 градусов. По предварительным данным, так же холодно в Чувашии будет и в новогоднюю ночь.