Лос-Анджелес, США, , 14:38 — REGNUM Кинорежиссёр Кристофер Нолан выразил заинтересованность в создании видеоигр по мотивам своих картин. Об этом 21 декабря сообщает «Игромания».

Режиссёр рассказал о том, что он давно рассматривает возможность создания видеоигр по мотивам своих фильмов. В частности, он уже участвовал в разработке проекта по мотивам «Начала» — работа над ним зашла «достаточно далеко».

Нолан также отметил, что процесс создания видеоигр — ещё более трудоёмкая работа, чем съёмки фильмов. По словам режиссёра, «к этому нельзя относится легкомысленно».

Напомним, Кристофер Нолан рассказал о своём отношении к видеоиграм в недавнем интервью для YouTube-канала Movieclips. Интервьюером на нём выступил организатор и ведущий премии The Game Awards Джефф Кили.

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