Кампала, , 14:47 — REGNUM Правительство Уганды рассчитывает получить первую партию вакцины от COVID-19 к маю или июню 2021 года. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление министра Информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и государственного управления Джудит Набакуба.

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«Однако мы считаем, что по мере того, как все больше вакцин станет доступно во всем мире, мы сможем получить их гораздо раньше июня», — заявила Набакуба в воскресенье, 20 декабря.

Приоритет в вакцинации будет отдан медицинским работникам, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями, сообщила министр.

«Наша страна достигла критической стадии в борьбе с COVID-19. Число людей, умирающих ежедневно, намного больше, чем официально регистрируется. По оценкам министерства здравоохранения, в обществе происходит большое число незарегистрированных случаев смерти от COVID-19, прежде чем информация о них достигает медицинских центров. Поэтому настало время проснуться и серьезно отнестись к рекомендациям по профилактике [заражения]», — добавила Набакуба, повторив, что все лечебные центры в государственных и частных больницах заполнены до отказа.

Число тяжелобольных людей, нуждающихся в кислороде 24 часа в сутки, превысило имеющиеся возможности, добавила министр.

За минувшие сутки в Уганде выявили 485 новых случаев заражения коронавирусом, и общее число подтверждённых случаев заражения достигло 31 187.

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