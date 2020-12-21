Вологда, , 14:35 — REGNUM В Вологодской области установили региональную ежемесячную выплату студентам медицинских колледжей, которые оказывают помощь пациентам с COVID-19. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве завил губернатор Олег Кувшинников.

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Выплаты в размере семи тысяч рублей будут осуществляться с января по март 2021 года.

«Мы должны поощрять студентов, которые приходят на практику в медучрежение и работают с COVID-19», — подчеркнул глава региона.