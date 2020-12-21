Москва, , 14:33 — REGNUM Оптимизация структуры госаппарата — важная составляющая курса на общую цифровизацию экономики России. Как часть единой системы преобразований, реорганизация управленческих структур не может рассматриваться отдельно от общего состояния дел в стране, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«На сегодняшний день безработица достигла уровня 6,3%, при обнищании значительной части населения. Изменение ситуации в положительную сторону возможно только по мере роста экономической активности, сопровождаемой восстановлением старых и появлением новых рабочих мест.

По самым оптимистичным прогнозам, изменения возможны только со второй половины 2021 года, достижение же уровня 2019 года займет несколько лет.

Соответственно, и программа преобразований в управленческой сфере должна иметь социальную составляющую и быть привязана к реальным позитивным изменениям, чтобы цифровизация, действительно, носила «безболезненный» характер, не увеличивая армию безработных.

Не приходится сомневаться, что руководящие работники, так называемые «эффективные менеджеры», не останутся без дела, чего нельзя сказать о сотрудниках, осуществляющих рутинную, повседневную деятельность.

Цифровизация государственного аппарата — веление времени, и, несомненно, послужит росту эффективности функционирования административных структур: сделает бюрократию более ориентированной на решение реальных государственных вопросов и насущных проблем населения нашей страны.

Данный процесс должен быть соотнесен с реалиями сегодняшнего дня. Модернизация управленческих процессов, улучшая и упрощая текущую работу, не должна сопровождаться массовым сокращениями специалистов, что только увеличит давление на рынок труда в России», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в ВШЭ считают, что России нужна масштабная программа цифровой трансформации государственного управления с одновременной оптимизацией количества чиновников.

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