Москва, 21 декабря 2020, 14:32 — REGNUM Россия временно прекращает авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.
Отмечается, что ограничение начнёт своё действие с полуночи 22 декабря 2020 года продлится неделю.
В оперштабе подчеркнули, что ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается специалистами, и по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения по данной ситуации.
Подчёркивается также, что Роспотребнадзор будет отслеживать генетические изменения коронавируса в стране и в мире, и при необходимости примёт меры.