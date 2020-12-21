Москва, , 14:32 — REGNUM Россия временно прекращает авиасообщение с Великобританией. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.

Мировая пандемия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что ограничение начнёт своё действие с полуночи 22 декабря 2020 года продлится неделю.

В оперштабе подчеркнули, что ситуация с появлением нового штамма COVID-19 в Великобритании изучается специалистами, и по итогам рассмотрения будут приняты дальнейшие решения по данной ситуации.

Подчёркивается также, что Роспотребнадзор будет отслеживать генетические изменения коронавируса в стране и в мире, и при необходимости примёт меры.