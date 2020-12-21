Томск, , 14:32 — REGNUM В школах Томской области зимние каникулы продлятся с 28 декабря по 10 января. Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, переноса и продления зимних каникул в регионе не будет.

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В региональном оперштабе по противодействию коронавирусу подчеркнули, что на сегодняшний день эпидситуация в Томской области позволяет сохранить график каникул и начала третьей четверти без изменений.

Третья четверть в томских школах начнется 11 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, школьные каникулы в Ульяновской области начнутся досрочно.

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