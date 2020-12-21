Уфа, , 14:42 — REGNUM Более двух тысяч сотрудников МЧС заступят на ежедневное дежурство в новогодние праздники в Башкирии. Об этом 21 декабря сообщил начальник ГУ МЧС РФ по региону Марат Латыпов на оперативном заседании в правительстве республики.

По его словам, с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года заступят на дежурство около 2150 спасателей на 850 единицах техники. В настоящий момент вышли на работу свыше 800 профилактических групп, которые работают в садоводствах, жилых домах, в частных домах с печным отоплением, а также по месту жительства асоциальных граждан. Эта работа продолжится и в новогодние каникулы.

Сейчас спасатели ведут проверку объектов, в которых пройдут новогодние мероприятия, проверяют точки продаж пиротехники, организуют спецплощадки для безопасного запуска фейерверков. По словам и.о. замначальника полиции по охране общественного порядка МВД по региону Айдара Зубаирова, в праздновании Нового года в Башкирии планируют участвовать около 500 тысяч человек.

Зубаиров отметил, что в Башкирии начала работу спецгруппа Оперативного штаба МВД по сбору сведений и координации работы силовых структур. В новогоднюю ночь на работу выйдут порядка двух тысяч сотрудников ОВД, 200 сотрудников охранных предприятий, 200 автопатрулей ГИБДД, а также порядка 1,5 тысяч представителей организаций правоохранительной направленности и общественных объединений. При этом в резерве будут находиться около 500 сотрудников полиции и бойцы ОМОН Росгвардии.

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