Москва, , 14:26 — REGNUM Таджикистан готов возобновить воздушное сообщение с Россией в любой момент. Об этом заявил посол республики в Москве Имомуддин Сатторов в интервью РИА Новости.

По его словам, таджикистанская стороны выразила готовность возобновить авиасообщение еще в июле. Российская сторона не ответила согласием, ссылаясь на сложную эпидемиологическую ситуацию, сказал посол.

«Я думаю, что нужно открывать границу, потому что экономика должна работать», — сказал Сатторов. Он выразил надежду на возобновление рейсов после стабилизации ситуации.

Отметим, в сентябре и октябре между городами Таджикистана и России совершено 140 авиарейсов. В декабре планируется запустить 146 чартерных рейсов.

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