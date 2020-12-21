Ставрополь, , 14:22 — REGNUM Трое грабителей предстанут перед судом на Ставрополье за серию краж на территории региона. Преступления совершались в краевой столице, Шпаковском районе, Изобильненском и Петровском городских округах, сообщили ИА REGNUM 21 декабря в пресс-службе МВД России.

По данным следствия, в двух случаях злоумышленники перелезали через забор частного дома, и пока один из них во дворе следил за обстановкой, второй выносил из дома деньги и ювелирные изделия. Похожим способом обвиняемые совершили еще четыре кражи, но в этих случаях действовали поодиночке.

В общей сложности подельники украли золотые украшения, деньги и меховое изделие на сумму около 3,5 млн рублей. Похищенное они сдавали в ломбарды Воронежа и Армавира, а выручку делили между собой. В ходе обысков часть ювелирных изделий у них удалось изъять.

В настоящее время двое обвиняемых находятся под стражей, третий — под домашним арестом. Уголовное дело рассмотрит Шпаковский районный суд Ставрополья.

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