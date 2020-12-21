Москва, , 14:22 — REGNUM Ситуация с выявленным в Великобритании новым штаммом коронавируса остаётся на контроле Роспотребнадзора, сообщили 21 декабря в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что во всех российских регионах организован регулярный забор материала от больных COVID-19, все образцы поступают в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями «Вектора».

"Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов и призвало к более решительным действиям по борьбе с инфекцией. Впервые новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании.