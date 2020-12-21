Москва, 21 декабря 2020, 14:26 — REGNUM По Кольцевой линии Московского метрополитена 21 декабря начал курсировать новогодний поезд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд серии «Ёж»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дед Мороз в метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В этом году поезд серии «Ёж» к празднику украсили еловыми ветками, гирляндами, рисунками и игрушками. В торжественной церемонии запуска принял участие Дед Мороз.

Скоро по улицам поедут трамваи и электробусы, а уже сегодня наш новогодний метро поезд поехал под землей. Он будет ходить до 8 января включительно, — рассказал руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Московский метрополитен с 2016 года ежегодно выпускает праздничный состав в канун Нового года. Прокатиться в новогоднем поезде можно уже с сегодняшнего дня.

Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
  • поезд прибывает на каждую станцию Кольцевой линии примерно каждые 30 минут
  • в будние дни состав выходит в 6:47 на станции Краснопресненская и до 21:00 курсирует по линии
  • в выходные дни поезд отправляется со станции Краснопресненская в 8:30, а завершает маршрут на станции «Белорусская» в 19:27
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Новогодний поезд на Кольцевой линии московского метро
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Напомним, в новогоднюю ночь проезд на метро и МЦК с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января будет бесплатным.