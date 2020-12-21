Салехард, , 14:20 — REGNUM Прокуратура Ямала защитила накопления граждан, которые без их ведома оказались в негосударственном пенсионном фонде. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что в 2017 году без согласия и заявления трёх пенсионеров их накопления в размере 554 тыс. рублей были переведены из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд «Будущее».

Прокурор Салехарда выступил с иском в интересах пенсионеров о признании их договоров с НПФ «Будущее» недействительными, а также о возмещении процентов за неправомерное пользование их накоплениями.

Судом требования прокурора полностью удовлетворены. Кроме того, в пользу граждан взыскан моральный вред.