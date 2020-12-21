Псков, , 14:32 — REGNUM В Псковской области заболеваемость коронавирусной инфекцией среди лиц старше 65 лет за прошедшие две недели выросла в 1,4 раза. Ввиду чего региональные власти предписали пенсионерам строго соблюдать режим самоизоляции.

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Как отметили 21 декабря в областной администрации, Псковская область занимает лидирующие позиции по регистрации новых случаев коронавирусной инфекцией. Люди старше 60 лет, как и везде, находятся в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие, как вирусная пневмония, что может привести к самым печальным исходам.

«В последние две недели заболеваемость в регионе новой коронавирусной инфекцией среди лиц старше 65 лет выросла в 1,4 раза», — говорится в сообщении.

Ввиду чего псковичам старше 65 лет официально предписано соблюдать режим самоизоляции по месту жительства, либо по месту пребывания, при необходимости для работающих возможно оформление листков нетрудоспособности.

Пожилых людей просят ограничить круг контактов, а также реже выходить из дома. По возможности реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик, а также сократить посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков.

«Стоит попросить близких или сотрудников социальной службы в вопросах оплаты коммунальных услуг, приобретения продуктов или необходимых товаров дистанционно», — порекомендовали в областной администрации.

При появлении признаков простуды у близких пенсионерам рекомендовано ограничить с ними контакты, а также потребовать их обращения за медицинской помощью. Если же пенсионер сам заболел или почувствовал какое-либо недомогание, ему также необходимо вызвать врача на дом, а не обращаться в поликлинику.

Добавим, по данным на 21 декабря в Псковской области с начала пандемии подтверждено 19 621 случаев заражения коронавирусом, в том числе 398 за прошедшие сутки. Выздоровели 9699 человек, в том числе 51 выписан по выздоровлению за прошедшие сутки. Умерли 95 человек, в том числе двое за последние сутки.

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