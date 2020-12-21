Екатеринбург, , 14:23 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё 15 пациентов, заболевшие новой коронавирусной инфекцией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Больные умерли от COVID-19. Для сравнения, 20 декабря в области подтверждали 16 смертей от данной инфекции.

Всего в регионе подтверждено 1343 летальных случая COVID-19. В России умер уже 51 351 пациент, у которого выявляли такое заболевание.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 54 539 случаев заражения коронавирусом.

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