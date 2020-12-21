Лондон, 21 декабря 2020, 14:18 — REGNUM Быстрое распространение нового штамма коронавируса является очень серьезной проблемой, об этом заявил член Консультативной группы британского правительства по новым и возникающим вирусным угрозам профессор Эндрю Хейуорд в интервью, которое он дал 21 декабря телеканалу Sky News.
По его словам, гражданам Великобритании следует «очень обеспокоиться» в связи с мутировавшим штаммом коронавируса, который циркулирует в Лондоне и на Юго-Востоке страны.
Хейуорд также обратил внимание на то, что новый штамм, который смог получить такое большое распространение из-за недостаточной строгости правил и бдительности граждан, приводит к гораздо большей вирусной нагрузке.