Лондон, , 14:18 — REGNUM Быстрое распространение нового штамма коронавируса является очень серьезной проблемой, об этом заявил член Консультативной группы британского правительства по новым и возникающим вирусным угрозам профессор Эндрю Хейуорд в интервью, которое он дал 21 декабря телеканалу Sky News.

По его словам, гражданам Великобритании следует «очень обеспокоиться» в связи с мутировавшим штаммом коронавируса, который циркулирует в Лондоне и на Юго-Востоке страны.

«Это действительно ужасные новости с точки зрения пандемии», — отметил Хейуорд, подчеркнув, что теперь для предотвращения распространения вакцины необходимо «как можно плотнее закрыть люки» и начать вакцинировать как можно больше людей.

Хейуорд также обратил внимание на то, что новый штамм, который смог получить такое большое распространение из-за недостаточной строгости правил и бдительности граждан, приводит к гораздо большей вирусной нагрузке.