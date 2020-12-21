Москва, , 14:20 — REGNUM Новый штамм коронавируса, обнаруженный в ведущих экономических державах Западной Европы, стал неприятным рождественским «сюрпризом» для правительств и рынков, заявил корреспонденту ИА REGNUMтоп-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Страхи бизнеса сегодня, 21 декабря, начали нивелировать избыточный рыночный оптимизм декабря.

Мировые рынки падают, индексы, металлы, нефть и ключевые активы теряют до 5−6% от результатов торгов 18 декабря. Это настоящая встряска и непредвиденный риск.

Теперь выход из рецессии мировой экономики в I квартале 2021 года под большим вопросом. С высокой вероятностью новые знания в медицине и успешные результаты вакцинации в России и за рубежом выведут мировую экономику в зеленую зону к лету 2021 года.

Рождественской сказки с укреплением рубля пока не предвидится. Да и выходить их сложной экономической ситуации правительству удобнее со слабым рублем, у нас по-прежнему сильны лоббистские позиции экспортеров, которые, очевидно, рады преодолению доллара отметки в 75 рублей.

При реализации оптимистичного сценария в новом году нефть преодолеет отметку $60 за баррель Brent, а доллар снизится до уровня 65−67 руб. Но влияние очередных непредвиденных шоков пока никто не отменял», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, европейское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщило о появлении нового штамма коронавируса на территории Австралии, Дании и Нидерландов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

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