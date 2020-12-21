Нальчик, , 14:17 — REGNUM В Кабардино-Балкарию поступила 751 доза вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Прививки получили уже свыше 200 жителей республики, сообщили 21 декабря в пресс-службе главы субъекта. Причем 40 человек были ревакцинированы вторым компонентом вакцины.

Старт прививочной кампании был дан 11 декабря. Среди тех, кто стал первыми её участниками, — педагоги, медицинские работники, сотрудники правоохранительных органов, МЧС и министерства труда. Списки получателей вакцины от коронавируса составлялись министесртвами и ведомствами.

Как отметили в минздраве, побочных реакций и осложнений ни у кого из привитых не отмечается.

Напомним, в Кабардино-Балкарии, по данным федерального оперштаба на 21 декабря, выявлено за минувшие сутки еще 100 носителей коронавирусной инфекции. Общее число заразившихся за все время пандемии составило 14 801 человек. Выздоровел из них 12 701 пациент.