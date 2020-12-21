Пекин, , 14:13 — REGNUM Разработчики мобильной игры Mobile Legends: Bang Bang проведут масштабное событие в честь скоро празднования Нового года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 декабря сообщают в пресс-службе компании Electronic Mushroom.

С 21 по 30 декабря 2020 года фанатов Mobile Legends: Bang Bang ожидают открытый турнир с призовым фондом $1,3 тыс. и праздничная прямая трансляция, в которой примут участие профессиональные игроки и российские звёзды. Среди них: актёры шоу «Импровизация», группа «ХЛЕБ», группа Radio Tapok, группа «СЛОТ», а также популярные стримеры и комментаторы.

Напомним, Mobile Legends: Bang Bang — это самая популярная мобильная онлайн-арена за пределами Китая (около 75 млн активных игроков в месяц). Её разработкой занимается студия Moontoon.

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