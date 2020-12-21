Стокгольм, , 14:31 — REGNUM В то время как многие страны — порядка 30, по данным журналистов шведской газеты Expressen, — в срочном порядке закрывают границы с Великобританией из-за выявленной мутации коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, авиасообщение между Великобританией и Швецией осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщила газета Expressen.

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Так, несколько часов назад в аэропорте Арланда, расположенном к северу от Стокгольма, приземлился первый самолет из Великобритании после сообщений в средствах массовой информации о закрытии границ.

«Я ничего не слышал о карантине», — поделился с журналистами Стефан Линдблум, прилетевший из Великобритании.

Обратим внимание, что в настоящее время правительство Швеции не обнародовало никакого решения о запрете на въезд из Великобритании. О новых правилах регулирования международного сообщения Швеции с Великобританией будет объявлено в течение сегодняшнего дня (21 декабря).

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