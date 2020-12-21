Москва, 21 декабря 2020, 14:11 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко попросил жителей России помнить о здоровье и защитить себя от травматизма. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».
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«Мы все-таки находимся в условиях пандемии, поэтому помнить о профилактике <…> просто крайне необходимо. Плюс, мне хотелось бы просто попросить наших сограждан помнить о своем здоровье в эти дни, защитить себя от травматизма, детей своих защитить», — сказал Мурашко.
Он напомнил, что система здравоохранения страны работает в данный момент «с колоссальной нагрузкой», вследствие чего медики также будут находиться на работе в праздничные дни.
Мурашко также попросил не рисковать здоровьем и не пытаться «испробовать систему на прочность».
Министр напомнил, что лучше всего — «быть здоровым».