Москва, , 14:08 — REGNUM Решение о сертификации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», признав ее безопасной и эффективной, принял минздрав Белоруссии. Об этом 21 декабря сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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«РФПИ объявляет о выдаче регистрационного удостоверения российской вакцине против коронавируса «Спутник V» министерством здравоохранения Республики Белоруссия», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в результате этого Белоруссия стала первым зарубежным государством, которое официально зарегистрировало вакцину «Спутник V» на своей территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что жители России старше 60 лет смогут сделать прививку от COVID-19 вакциной «Спутник V» уже после Нового года.