Сыктывкар, , 14:02 — REGNUM В Коми за сутки COVID-19 диагностировали у 282 человек. Обще число носителей коронавируса с начала пандемии в республике увеличилось до 27 508 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: прогнозы и реалии — все новости»

Наибольший прирост за сутки в Ухте — 81 случай, Сыктывкаре — 72, Воркуте — 34.

«Охват ПЦР-тестированием на выявление новой коронавирусной инфекции в Республике Коми превышает общероссийский норматив в три раза», — уточнили в правительстве.

По данным ведомства, с начала пандемии выздоровели 24 246 человек, 335 из них были признаны здоровыми за последние сутки.

Добавим, что в числе жертв COVID-19 оказались уже 518 человек.