Нальчик, , 13:55 — REGNUM Девять маленьких жителей Кабардино-Балкарии получат подарки от главы республики Казбека Кокова. О своих мечтах ребята написали в открытках, украсивших республиканскую «Ёлку желаний». Глава субъекта снял с нее девять открыток, сообщили 21 декабря в его пресс-службе.

Среди тех, кто станет получателем новогодних подарков от Казбека Кокова, девочка с проблемами зрения и мальчик, получивший травмы ног. Девочка получит мольберт, холст и краски, а мальчик — велотренажер для восстановления мышц ног.

«Никто не останется без внимания, все желания, а их на нашей елке более тысячи, — обязательно исполнятся!» — приводит слова главы республики Казбека Кокова в пресс-службе руководителя субъекта.

Отметим, в благотворительной новогодней акции примут участие и другие представители органов власти Кабардино-Балкарии, в том числе спикер парламента Татьяна Егорова и председатель правительства Алий Мусуков.

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