Москва, , 13:52 — REGNUM Тест на коронавирусную инфекцию художественного руководителя детского юмористического киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского показал положительный результат. Об этом 21 декабря сообщил сам худрук «Ералаша».

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"Да, я дома нахожусь, нормально себя чувствую», — приводит его слова в ответ на вопрос о том, заразился ли он коронавирусом, РИА Новости.

Отметим, Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала «Ералаш». Также он является режиссером фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония», и автором проекта «Социальная реклама».