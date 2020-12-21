Абакан, , 13:50 — REGNUM В Хакасии прогнозируется штормовой ветер, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

По данным Хакасского гидрометцентра, вечером 21 декабря, а также 22 декабря в течение суток в Хакасии ожидается очень сильный западный ветер с порывами до 25 м/с. В горах порывы ветра достигнут 30 м/с.

Жителей региона призывают проявить максимальную осторожность в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Свердловской области также предупредили о непогоде — сильном ветре.

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