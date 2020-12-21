Бишкек, , 13:50 — REGNUM Более 86% зарегистрированных автомобилей в Киргизии выпущены ранее 2005 года, сообщили в государственной регистрационной службе республики.

Всего в Киргизии зарегистрировано 1,08 млн автомобилей. В республике насчитывается 935 тыс. автомобилей старше 15 лет, 101,2 тыс. — от 10 до 15 лет, 35 тыс. — от 5 до 10 лет и 7,3 тыс. автомобилей (0,68%) выпущены не позднее 2015 года.

На долю автомобилей с левым рулем приходится 82,5% транспортных средств, на долю праворульных — 17,5%.

Ранее в таможенной службе Киргизии сообщили о разоблачении международной преступной группы, занимающейся незаконным ввозом автомобилей на территорию Евразийского экономического союза.

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