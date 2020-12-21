Рязань, , 13:55 — REGNUM История с предложением присвоить звание Героя России вице-губернатору Рязанской области Игорю Грекову продолжает развиваться в Рязани. Сам чиновник и аппарат правительства продолжают хранить молчание, местные СМИ предполагают, что выступление журналистки было спланированной акцией.

Рязанский портал «Ya62.ru» отмечает, что на пресс-конференцию Владимира Путина попали два представителя рязанских СМИ — Александра Безукладова, которая возглавляет «МК в Рязани», и Антон Насонов, глава интернет-ресурса «62 Инфо». Технически разные издания принадлежат одной компании ООО «Рязанские порталы» и подконтрольны правительству Рязанской области, и, как следствие, вице-губернатору Игору Грекову. Глава «МК в Рязани» держала табличку с привлекающей надписью «Я беременна», у Антона Насонова был плакат «Взрыв на арсенале» — можно предположить, делает выводы журналист «Ya62.ru» Михаил Агиров, что вице-губернатора так или иначе «пропиарил» бы кто-нибудь из проправительственных корреспондентов.

«Поверить в то, что журналисты, какими бы проправительственными они ни были, задавая вопрос Путину, будут по своей воле просить медаль для чиновника — очень сложно. Мы предполагаем, что вопрос о героизме Грекова был придуман представителями правительства Рязанской области, и, возможно, вице-губернатором лично. Мы просим прокуратуру Рязанской области и Следственный комитет провести проверку, опросить Насонова и Безукладову и установить, имело ли место давление на журналистов со стороны органов власти. Также мы обращаемся к губернатору Рязанской области Николаю Любимову с просьбой отреагировать на скандальную ситуацию со своим заместителем. По нашему мнению, столь долгое молчание первого лица региона в такой ситуации выглядит уже неприличным и косвенно подтверждает предположения многих журналистов, что истинным руководителем Рязанской области является совсем не Любимов», — пишет «Ya62.ru».

Как сообщало ИА REGNUM, рязанская журналистка на пресс-конференции Владимира Путина попросила наградить вице-губернатора Игоря Грекова за спасение семи человек во время ЧП на военных складах. Впоследствии жители военного городка выступили с заявлением, в котором опровергли героизм чиновника.

Первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Союза журналистов России Александр Малькевич в своём телеграм-канале потребовал исключить журналистку из рядов СЖР.

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