Берлин, , 13:47 — REGNUM Забастовку в знак недовольства условиями труда на фоне пандемии коронавирусной инфекции начали в ночь на 21 декабря работники нескольких объектов американской корпорации Amazon в Германии. Об этом 21 декабря говорится в пресс-релизе профсоюза Verdi, который обнародован на его сайте.

По последним данным, работа прекращена сотрудниками Amazon в Верне и Райнберге (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия), в Лейпциге (федеральная земля Саксония), Бв ад-Херсфельде (федеральная земля Гессен) и в Кобленце (федеральная земля Рейнланд-Пфальц).

Также отмечается, что протестная акция продлится до 24 декабря и в ней примут участие около 1,7 тыс. человек.

«Закрытие стационарных точек розничной торговли на прошлой неделе в очередной раз привело к значительному увеличению объема заказов у компаний, осуществляющих доставку по почте, таких как Amazon. Несмотря на то, что корпорация продолжает наращивать свою миллиардную прибыль, она отказывается платить сотрудникам в соответствии с условиями коллективного договора», — заявила глава профсоюза Verdi Штефани Нутценбергер.

Кроме того, она добавила, что работники Amazon испытывают все большую рабочую нагрузку и это может отразиться на состоянии их здоровья в условиях пандемии.

Помимо этого, в пресс-релизе профсоюза уточняется, что основная цель забастовки — изменение трудового договора относительно повышения заработной платы и создания благоприятных условий труда. При этом в компании считают, что ее сотрудники получают достойную зарплату, а условия их работы являются соответствующими санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Кении не смогло убедить врачей, медсестер и других медицинских работников отменить забастовки.