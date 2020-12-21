Ставрополь, , 13:43 — REGNUM Глава Ставрополья Владимир Владимиров намерен сделать прививку против коронавируса, после того как вакцинацию пройдут медики и учителя. Об этом 21 декабря губернатор сообщил на своей странице в Instagram.

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В настоящее время на Ставрополье пункты вакцинации работают на базе 41 медицинской организации. В приоритетном порядке прививку могут сделать медработники, педагоги, сотрудники социальных учреждений и многофункциональных центров.

«После того, как в крае будет начата массовая вакцинация, на прививку от коронавируса смогут записаться и другие категории граждан. Я тоже планирую сделать прививку после того, как вакцинацию пройдут приоритетные группы. А вы будете прививаться от COVID-19?» — спросил Владимиров у своих подписчиков и запустил опрос.

По состоянию на 13:40, лишь 11% участников голосования ответили, что планируют сделать прививку от коронавируса.

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