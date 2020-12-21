Москва, , 13:43 — REGNUM Вероятно, уже в скором времени вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, можно будет хранить при температуре, как в бытовом холодильнике. Об этом заявил глава центра Александр Гинцбург.

«Небольшой секрет вам открою: уже два месяца показали, что при температуре бытового холодильника, то есть +2, +4 сохраняет полностью активность эта вакцина», — рассказал Гинцбург в интервью для фильма «Эпидемия с Антоном Красовским».

Глава центра не исключил вероятность того, что еще через пару месяцев разработчики смогут внести в регистрационное удостоверение поправку, что «эту вакцину можно хранить не при —18 градусах, а при температуре бытового холодильника».

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Гинцбург подчеркнул, что это совместное достижение института Гамалеи и производственных площадок, с которыми производится масштабирование технологии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре Роспотребнадзор утвердил нормативы транспортировки и хранения противокоронавирусной вакцины «Спутник V», которая первой в мире была зарегистрирована в августе 2020 года. Постановление о правилах СП 3.1.3671−20 было опубликовано на интернет-портале. Оно будет действовать с 8 декабря 2020 года сроком до 1 марта 2021 года.