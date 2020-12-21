Москва, , 13:43 — REGNUM Власти Египта вводят запрет на новогодние развлекательные мероприятия и концерты в кафе, ресторанах, отелях и курортных зонах страны, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Читайте также: Роспотребнадзор запретил новогодние ёлки в Нижегородской области

В распоряжении правительства Египта говорится, нарушителям грозят большие штрафы. За соблюдением запрета в отелях будут следить уполномоченные минтуризма страны.

При этом отмечается что загрузка отелей Хургады на новогодние праздники не превысит 10%. По данным Управления по продвижению туризма Египта, в 2020 году турпоток в страну упал на 72%. Так, в 2019 году страну посетили около 13 млн туристов, в 2020-м — менее 3 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов России на массовые гуляния и празднования Нового года введены ограничения.

Читайте также: «Новогодние» запреты в Петербурге обернутся увольнениями — прогноз