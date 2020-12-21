Черкесск, , 13:35 — REGNUM В Карачаево-Черкесии наступление 2021 года пройдет без традиционных массовых гуляний. Новогоднего представления 31 декабря у главной ёлки республики на площади Ленина в городе Черкесске не будет. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции в новогоднюю ночь и в праздничные дни не будут проводиться массовые народные гуляния на центральной площади Черкесска у главной новогодней елки республики», — цитирует «Интерфакс» сотрудника пресс-службы.

Напомним, ранее указом главы субъекта Рашида Темрезова в Карачаево-Черкесии были отменены все массовые новогодние мероприятия в образовательных организациях. Под запретом оказались и новогодние корпоративы в кафе и ресторанах, а также уличная торговля на площадях населенных пунктов в период с 20 декабря по 10 января.

Читайте также: В Карачаево-Черкесии рассказали, кто получит подарки от главы республики