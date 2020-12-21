Уфа, , 13:38 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству региона принять меры по своевременной достройке инфраструктурных и социальных объектов, возводимых в рамках реализации республиканских программ и национальных проектов. Такое поручение он дал 21 декабря на совещании в правительстве региона.

По его словам, много вопросов возникает к республиканскому строительному комплексу и сфере ЖКХ: очень тяжело заканчивать строительные работы зимой. При этом во многих субъектах РФ такие проекты реализуют в установленные сроки. Поэтому нужно научиться работать так, чтобы все принимаемые решения выполнялись вовремя. Для этого нужно разработать систему показателей. А в случае их невыполнения руководство республики будет искать новых руководителей.

По словам министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, план строительства в Башкирии на текущий год включает 71 объект, из них 31 объект является национальным и федеральным проектом. Например, по национальному проекту «Демография» планируется построить в регионе 24 детских сада: из них введены в эксплуатацию лишь четыре детских сада. Это связано с недобросовестной работой подрядчиков, сообщил Кучарбаев.

Отмечается, что в рамках реализации национального проекта «Образование» в текущем году планируют сдать два объекта: школу на 60 мест с детским садом в д. Первомайск Нуримановского района, а также пристрой начального корпуса со столовой на 250 учеников в школе № 1 с. Шаран Шаранского района. Эти здания уже построены: они готовы для итоговой проверки Госжилстройнадзора.

Сообщается, что также завершено строительство пристроя к хирургическому корпусу Республиканского онкодиспансера. Ввести в эксплуатацию до конца года планируется и сельский дом культуры в селе Ябалаково Илишевского района.

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