Москва, , 13:26 — REGNUM Жители России старше 60 лет смогут сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной «Спутник V» уже после Нового года. Об этом 21 декабря сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург, где разрабатывался этот препарат.

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В интервью для фильма «Эпидемия с Антоном Красовским» он добавил, что исследования на возрастных группа 60 лет и старше заканчиваются до конца года.

«И сразу после Нового года официально в регистрационное удостоверение вакцины «Спутник V» будет внесено разрешение использовать её от 18 лет и без ограничения возраста», — сказал Гинцбург.

Пока же, напомнил специалист, прививаться можно людям от 18 до 60 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, первую дозу вакцины «Спутник V» в рамках её клинических испытаний в России группа пожилых добровольцев получила в конце октября. А в начале декабря к программе испытаний подключилась вторая группа добровольцев. Самому пожилому из них — 82 года. При этом в группе есть люди с сахарным диабетом, гипертонией, больные с хронической почечной недостаточностью. Такую необходимость руководитель исследования объяснил тем, что эти патологии присущи пожилому возрасту.

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