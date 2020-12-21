Москва, , 13:25 — REGNUM Россия и Великобритания пока не обсуждали возможную приостановку воздушного сообщения в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Соединённом Королевстве. Об этом сообщили 21 декабря в британском посольстве в Москве.

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Представитель дипмиссии отметил, что как такового двустороннего обсуждения текущей ситуации, связанной с заболеванием COVID-19 в Британии, не было.

«На данный момент все остается без изменений», — сказали в посольстве ТАСС о ситуации с воздушным сообщением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о выявлении в Великобритании мутации коронавируса, предположительно более заразной, чем известная его форма. Российские власти следят за ситуацией в этой стране, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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