Москва, , 13:25 — REGNUM Популярное интернет-сообщество «Вечерние кости» анонсировало онлайн-фестиваль настольных ролевых игр KOSTICONNECT. Об этом 20 декабря сообщалось на официальном сайте мероприятия.

Фестиваль пройдёт с 25 по 28 февраля 2021 года. Прямая онлайн-трансляция мероприятия будет доступна на платформах Twitch, Zoom и Discord.

Сообщается, что зрители и участники KOSTICONNECT смогут попробовать свои силы в более 100 онлайн-играх, посетить больше десятка воркшопов и прослушать свыше 24 лекций от различных представителей индустрии настольных игр. Помимо этого, всех гостей ожидает лимитированная серия продукции с символикой фестиваля.

Ожидается, что на KOSTICONNECT участники смогут пообщаться с авторами популярных игр Alien RPG, Mutant Year Zero, Tales from the Loop, Mork Borg, «Кавалерии» и Oikoumene. Полное расписание фестиваля станет доступно в ближайшее время.