Екатеринбург, , 13:26 — REGNUM У свердловского муниципального предприятия ЖКХ «КЕДР» арестовали пять машин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Организация задолжала 34 млн рублей за электричество. Арестованы автомобили Peugeot 308, «Нива», «КАМАЗ», «УАЗ» и «Газель». Иномарка уже увезена на штрафстоянку, машину могут продать, если долг не будет погашен.

МУП отвечает за эксплуатацией и обслуживание сферы ЖКХ в ЗАТО Свободный (Свердловская область).

Как сообщало ИА REGNUM, региональные предприятия ЖКХ копят долги и перед газовиками — общий размер долга за транспортировку газа достиг суммы в 77 млн рублей.

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