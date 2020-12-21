Симферополь, , 13:17 — REGNUM Посетить Республику Крым без уплаты курортного сбора можно будет до мая 2020 года. Государственный совет Республики Крым 21 декабря принял решение поддержать поправки к закону РК «О введении курортного сбора», которые предполагают продлить «заморозку» введения курортного сбора до мая 2022 года.

Таким образом в Крыму решили поддержать туристическую отрасль и самих туристов, которым не придётся доплачивать за отдых в Крыму. Как пояснил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, перенос введения курортного сбора связан с многочисленными обращениями представителей туристической отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сбор в России ввели с 1 мая 2018 года. При этом в Крыму введение курортного сбора отложили до мая 2021 года. В соседнем Краснодарском крае уже введенный с 2018 года курортный сбор заморозили весной 2020 года, с января 2021 года он вновь будет действовать.